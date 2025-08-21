ＪＲ北海道は、大雨の影響で運転を見合わせていたＪＲ宗谷線・音威子府ー稚内間の運転を、８月２３日に再開すると発表しました。ＪＲ宗谷線は８月１７日に降った大雨により、豊富ー糠南間で線路の土台の土砂が流出するなど大きな被害が出ました。 この影響で音威子府ー稚内間で運休が続き、代替バスを運行するなどして対応していましたが、ＪＲ北海道は線路の復旧工事を実施し、２３日の始発から運転を再開す