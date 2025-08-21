電車の「終着駅」には一体何があるのか。ライター・鼠入昌史さんの新刊『ナゾの終着駅』（文春新書）より、2024年まで大阪メトロ御堂筋線の終着駅として多くの新幹線ユーザーが目にしてきた千里中央駅の様子を紹介する――。写真＝iStock.com／winhorse※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／winhorse■新幹線ユーザーにとってナゾの駅以前、千里中央駅にやってきたときは、終着駅だった。新大阪駅で新幹線を降りて、地下鉄の