消防によりますと、21日午後5時半ごろ、福岡市東区みなと香椎で「大型フォークリフトが燃えている」と119番通報がありました。 FBSの情報カメラでは、煙が上がっているのが確認できます。消防が駆けつけ消火にあたり、フォークリフト1台が焼け、火はおよそ20分後、ほぼ消し止められました。ケガ人はいないということです。 警察によりますと、現場は物流会社の倉庫で屋外にあったフォークリフトから出火し