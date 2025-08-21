なりわいの再建へ。石川県の馳知事が、地震と豪雨で被災した輪島市で、復旧復興の課題を確認しました。 21日、石川県輪島市を訪れた馳知事。輪島港では、漁業関係者から復旧に向けた課題を聞き取りました。そこで挙げられたのが…知事：「働く人はいる？」漁業関係者：「働く人はここを整備するにあたって戻ってくると思っている。仕事がなければ戻ってこられない。仕事があれば戻ってくる」 なりわい確保に向けた要望です。