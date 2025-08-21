日本国際博覧会協会（万博協会）は２１日、大阪・関西万博の一般来場者数が２０日時点の速報値で１５００万人を突破したと発表した。開幕（４月１３日）から１３０日目で、２００５年愛知万博より１７日早い。万博協会によると、２０日は１２万７０００人が来場し、累計で１５０３万人となった。万博の来場者は、７月に入って暑さが本格化してからは１０万人を下回る日もあったが、夏休みシーズンを迎えて回復し、８月は１日平