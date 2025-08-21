·ë²Ì¤¬½Ð¤º¤Ë¶ì¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë³ÑÅÄ¡£¤½¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ë¤ÏOB¤«¤é¤â¸·¤·¤¤°Õ¸«¤¬Åê¤²¤«¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë(C)Getty ImagesÌó20Ç¯¤â¿ØÆ¬»Ø´ø¤ò¼¹¤Ã¤Æ¤­¤¿¥¯¥ê¥¹¥Æ¥£¥¢¥ó¡¦¥Û¡¼¥Ê¡¼ÂåÉ½¤Î¹¹Å³¤Ê¤É¡¢¤³¤³¿ô¤«·î¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÈ´ËÜÅª¤Ê¥Á¡¼¥à²þ³×¤ò¿ä¤·¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ëF1¤ÎÌ¾Ìç¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¡£¤½¤¦¤·¤¿¸«Ä¾¤·¤¬Å°Äì²½¤µ¤ì¤ëÃæ¤Ç¡¢ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤¿¤Á¤Îµî½¢¤À¡£¡ÚÆ°²è¡ÛÉ½¾´Âæ¤Ç¼ò¤ò¥°¥Ó¥°¥Ó¤È°û¤ßÂ³¤±¤ë¡Ä¥Õ¥§¥ë¥¹¥¿¥Ã¥Ú¥ó¤Î¹ÔÆ°¤ò¸«¤ë