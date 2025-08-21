岐阜市にある陸上自衛隊の射撃場で隊員3人が死傷した発砲事件で、裁判に向けて争点や証拠の内容を精査する公判前整理手続きが21日、初めて行われました。 起訴状によると、おととし6月、岐阜市の日野基本射撃場での訓練中、当時自衛官候補生だった渡辺直杜被告（20）が小銃で隊員2人を死亡させ、1人に重傷を負わせたとされ、強盗殺人などの罪で起訴されています。 21日は裁判に向けた公判前整理手続きが岐阜地方裁判所