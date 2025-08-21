指先から季節感を楽しむなら、【CANMAKE（キャンメイク）】の夏ネイルに注目！ 2025年夏の新色は、どれもプールやフェスに似合うカラーばかり。透明感やラメ感がしっかりあって、ペディでもバッチリ映えそう！ 今回は、ひと塗りで涼しげで可愛いをまとえる、キャンメイクの新作ネイルをご紹介します。 指先がきらめく！ 夏の透明感ラメネイル 【CANMAKE】「カラフルネイルズN115 シェルフロート」\396