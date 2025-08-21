2人の消防隊員が犠牲となった大阪・ミナミの繁華街、道頓堀で起きたビル火災。これまでの調べで、ビル1階の外側に設置されていたエアコンの室外機周辺が激しく燃えていたことが分かった。初の事故調査委で死亡した消防隊員2人に黙とう「黙とう…」今回の火災をめぐり、21日、初めて事故調査委員会の会合が開かれ、その冒頭、死亡した2人に黙とうが捧げられた。調査委員会は、建物の法令違反と2人の死亡との因果関係などを含め、202