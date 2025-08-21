ノエル・ギャラガーは、弟リアム・ギャラガーと共にオアシスに復帰し、「最高」の時間を過ごしているという。ウェールズのカーディフで再結成ツアーをキックオフ、２００９年以来初めて、一緒にステージに立った。ノエルは、かつて疎遠になっていたリアムのパフォーマンスを「誇りに思う」と語っている。 【写真】肩を組むオアシスの２人 １９日にラジオ番組に出演したノエルは、