ことし収穫された新米が、福岡県内で好調な売れ行きとなっています。一方、備蓄米の扱いでは新たな動きが出てきました。市民にはどのように受け止められているのでしょうか。 ■八木菜月アナウンサー「新米入荷と書かれたのぼり旗が掲げられています。」こちらは、福岡市東区にあるディスカウントストア、ミスターマックスです。売り場に並んでいたのは、この夏に収穫されたばかりの「早場米」の新米です。価格は5