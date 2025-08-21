横浜F・マリノスは21日、桐蔭横浜大学のDF関富貫太について2028シーズンの加入が内定したことを発表した。また、JFA・Jリーグ特別指定選手として日本サッカー協会（JFA）から認定されたことも併せて伝えている。関富は2005年10月23日生まれの現在19歳。FC相模野からFASCINATEジュニアユースを経て柏レイソルU−18に加入し、現在は桐蔭横浜大学でプレーしている。今年にはU−22日本代表にも選出された。加入内定と特別指定選