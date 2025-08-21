ボーイズグループASTROのメンバー兼俳優のチャウヌの入隊前最後のファッション誌撮影が公開された。 【写真】チャウヌ、訓練所での近況写真が話題ラグジュアリーブランド「Saint Laurent（サンローラン）」とともに行ったファッション誌『Esquire Korea』の撮影でチャウヌは短いヘアスタイルに変身し、これまで見たことのない新しい魅力を表した。この日、所属事務所Fantagioのスタッフは、「（ウヌを）軍隊に見送るときに着