【22日（金）全国天気】ポイント・台風12号は九州南部を通過へ・九州南部は大雨に厳重警戒・危険な猛暑が続く・18府県に熱中症警戒アラート22日（金）にかけて、台風12号は熱帯低気圧に変わりつつ、九州南部を通過するでしょう。台風12号の中心付近には、引き続き、活発な雨雲が発生する見込みで、台風の動きが遅いため、鹿児島や宮崎では、大雨となるおそれがあります。予想される雨量は、22日（金）午後6時までに、鹿児島県で300