また、高額な詐欺被害です。マッチングアプリで知り合い交際を申し込んできた“女性”から副業をすすめられ、秋田市に住む40代の男性が現金約1,900万円をだまし取られました。秋田臨港警察署の調べによりますと、秋田市に住む40代の男性は先月下旬、マッチングアプリで知り合った“女性”から交際を申し込まれ、快諾しました。その後、無料通話アプリ LINEでやりとりをするうちに大きな利益を出しているというネットショッピングの