ABCラジオ「おはようパーソナリティ小縣裕介です」のX（旧ツイッター）が21日更新され、月・火曜のアシスタント板垣菜津美（37）のあでやかな浴衣姿を公開した。「第53回北御堂盆踊りになっちゃん（板垣菜津美）登場します。かわいい浴衣姿、ぜひ見に来てください〜」とXで呼びかけた。板垣は2023年4月から「おはようパーソナリティ」に出演中。