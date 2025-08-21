新型コロナウイルスの感染拡大が続いています。県内の感染者の数が前の週の2倍に増え、今年、最も多くなりました。お盆で人の移動が増えたことが感染拡大の要因のひとつとみられています。県のまとめによりますと、今月17日までの1週間に県が定点とする24の医療機関で確認された新型コロナウイルスの感染者は257人で、前の週の2倍となりました。8週連続の増加で、今年最多を更新しています。1医療機関あたりの感染者数は10.71人で