20日非公表だったコメの価格「JA概算金」の具体的な額が判明しました。あきたこまちの1等米は去年の当初の額より1万円以上高い60キロあたり2万8,300円で、10年前の3倍近い金額となっています。全農秋田県本部は20日、県内の組合長を集めた会議を開き、各JAに支払うコメの代金「JA概算金」を決めました。内容は非公表でしたが、複数の関係者への取材でその金額が明らかとなりました。あきたこまちの1等米は60キロあたり2万8,300円で