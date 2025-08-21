大仙市に住む93歳の男性が自宅で刺され死亡した事件で、傷が上半身に集中していたことがわかりました。自宅からは複数の刃物が押収されていますが、凶器の特定には至っていません。この事件は18日、大仙市協和峰吉川字高見の進藤藤義さん93歳が自宅の寝室で血を流して倒れているのが見つかり、その場で死亡が確認されたものです。警察は19日夜遅く、同居する長男で無職の進藤藤行容疑者51歳を殺人の疑いで逮捕しました。警察の調べ