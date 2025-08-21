石破茂首相、韓国の李在明大統領日韓両政府は、若者が外国で働きながら長期滞在できる「ワーキングホリデー」制度に関し、これまで1回に限定されていたビザ（査証）の再取得を認める方針を固めた。10月から実施する方向で調整を進める。23日に行われる石破茂首相と韓国の李在明大統領の会談で合意する見通しだ。複数の日本政府関係者が21日、明らかにした。日本はワーホリ制度を1980年にオーストラリアとの間で始め、現在30カ