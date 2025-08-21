イースター航空は、札幌/千歳〜釜山線の運航を、10月26日から再開する。1日1往復を運航する。機材はエコノミークラス189席を配置した、ボーイング737-800型機を使用する。所要時間は札幌/千歳発は3時間5分、釜山発は2時間半。同路線はこの他に、エアプサンとジンエアー、チェジュ航空が運航している。■ダイヤZE952札幌/千歳（18：00）〜釜山（21：05）ZE951釜山（14：30）〜札幌/千歳（17：00）