腹部大動脈瘤の啓発イベントで、検査受診を呼びかけるお笑い芸人なかやまきんに君（左）とフリーアナウンサーの川田裕美さん＝21日午後、福岡市体で最も太い血管である大動脈がこぶ状に膨らみ、破裂すると死亡するリスクもある病気「腹部大動脈瘤」の啓発イベントが21日、福岡市で開かれた。地元出身のお笑いタレントなかやまきんに君が持ちネタ「パワー」になぞらえた新ギャグ「エコー」で会場を盛り上げ、病気を早期に見つける