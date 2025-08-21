唐古・鍵遺跡から出土したおの状の鉄製品（上）のX線写真（田原本町教育委員会提供）奈良県田原本町などは21日、弥生時代の代表的な環濠集落跡である唐古・鍵遺跡から、おの状の鉄製品（紀元前1世紀末〜後1世紀）が出土したと発表した。古代中国で作られた鋳造鉄斧の破片を再加工したものと考えられ、青銅器作りの道具の可能性があるという。同町によると、鉄製品は長辺約7.7センチ、短辺約3.7センチ、厚さ約0.6センチ。全体が