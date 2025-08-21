サッカーJ1リーグのセレッソ大阪は21日、久保瑛史選手がチームに加入することを発表しました。久保選手はサッカー日本代表の久保建英選手の弟。神奈川県出身で、横浜Ｆ・マリノスのU-15を経て、レアル・ソシエダの下部組織でプレーしていました。入団にあたり、「こんにちは ！背番号26、 久保 瑛史です。今回セレッソ大阪に加入することができてとても嬉しく思っています。一日でも早くセレッソ大阪の一員としてチームの力になれ