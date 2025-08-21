【モデルプレス＝2025/08/21】Leminoでは9月6日より、韓国ドラマ「労務士ノ・ムジン」を国内初配信（毎週土曜日・日曜日 最新話更新／全10話）する。【写真】「労務士ノ・ムジン」主演のイケメン韓国俳優◆「労務士ノ・ムジン」Leminoで国内初配信「労務士ノ・ムジン」は、韓国では2025年5月末からMBCにて放送されたドラマで、あることをきっかけに幽霊が見えるようになった労務士ノ・ムジンが、様々な労働問題や幽霊たちの願いに