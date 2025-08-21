今年11月に東京で開催される、聴覚に障害のある人の国際スポーツ大会「デフリンピック」に出場を決めている石本龍一朗選手が岡山市役所を表敬訪問しました。 【写真を見る】「最後の最後まで挑戦し続けていきたい」11月開催のデフリンピックに出場岡山大学の石本龍一朗選手が市役所を表敬訪問【岡山】 デフリンピックの陸上競技＝デフ陸上の400メートルハードル日本代表で、岡山大学3年の石本龍一朗選手です