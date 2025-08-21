◆イースタン・リーグオイシックス３―８巨人（２１日・ハードオフ新潟）巨人はイースタン・オイシックス戦に１４安打８得点で快勝し、カード３連勝。現在イースタン・リーグ首位のチームは連勝を５に伸ばし、２位・ロッテとのゲーム差を５に広げた。初回にオコエの中前適時打で先制すると、４回には荒巻、宇都宮、オコエに適時打が飛び出して一挙５得点。６回は笹原、７回にはティマの適時打で効果的に加点し、５投手の継投