高い燃費性能と独創的なデザインで存在感ステランティス・ジャパンは8月21日、CセグメントハッチバックモデルであるシトロエンC4の特別仕様車、『シトロエンC4マックス・ハイブリッド・エディション・ルミエル』を発売した。【画像】シトロエンC4をさらに個性的に！特別仕様車『エディション・ルミエル』全38枚C4マックス・ハイブリッドは2025年3月に発売。高い燃費性能と独創的なデザインで存在感を示してきた。新世代シトロエ