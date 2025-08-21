２１日の川崎競馬４Ｒで町田直希騎手（３７）＝川崎・フリー＝がルチェッタに騎乗して、後方追走から直線大外に出して差し切り、地方競馬通算１５００勝を達成した。２００５年４月１８日の初騎乗から２万５３０戦目。重賞勝利は０６年東京ダービー（ビービートルネード）など２１勝。「積み重ねての通過点ですね。たくさん乗せてもらってケガもいっぱいしてきましたが、地元で節目を飾れたのはうれしい。今後はケガをしないで