鹿児島市交通局によりますと、台風12号の影響による軌道の冠水のため、市電は21日、終日運休となるとのことです。また、２2日についても、始発から運行を見合わせる予定で、安全が確認され次第、運行再開されるとのことです。最新の情報をご確認ください。