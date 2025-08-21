21日午後、岩国市の山陽自動車道上りで車4台が絡む事故があり現在、上りの熊毛IC～玖珂ICが通行止めとなっています。車両火災も発生し複数のけが人がいて、死者も複数いる模様だということです。県警高速道路交通警察隊によりますと21日午後4時半ごろ、「トラックと車が衝突し、燃えている」などと110番通報がありました。トラックと軽ワゴン車、乗用車2台の計4台が関与する事故で、そのうち少なくとも1台が炎上しているとい