大相撲の夏巡業が２１日、秋田・由利本荘市で行われた。横綱・豊昇龍（立浪）が名古屋場所で新入幕だった琴栄峰（佐渡ケ嶽）と８番連続で取るなど１２勝２敗。琴栄峰に上手投げを決められず、逆に仰向けにされると負けん気に火がついた。すくい投げや土俵際ではたき込むなど６連勝。貫禄をみせつけた。指名理由などは明かさなかったが、「稽古はやれるときにやらないとね」。最後はぶつかり稽古に胸を出した。琴栄峰と先場所優