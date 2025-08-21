◆ＪＥＲＡセ・リーグヤクルト―巨人（２１日・神宮）巨人は現在日米通算１９８勝の田中将大が、１軍公式戦では０８年５月２５日のヤクルト戦以来１７年ぶりとなる神宮球場での先発マウンド。打線は初回、ヤクルトの先発・石川雅規投手から先制点を挙げた。先頭の泉口友汰内野手が中前打、２死となってから岡本和真内野手が左翼線二塁打を放ち、泉口が帰って１点を先取した。先制タイムリー二塁打の岡本は「泉口が（一塁