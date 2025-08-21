日本サッカー協会（ＪＦＡ）は２１日、都内で技術委員会を開催し、終了後に影山雅永・技術委員長が会見した。１０、１１月の日本代表活動のマッチメイクの進展状況に関し、報道陣から問われ「進んでいるということだけ、報告させてもらえれば」と慎重に話した。１０月１０日のパラグアイ戦（パナスタ）は既に発表されており、同１４日（味スタ）の試合はブラジルの大手メディアで「合意」が報じられたが、影山委員長は「発表