◇男子プロゴルフツアーＩＳＰＳハンダ夏の決戦トーナメント第１日（２１日、北海道・ブルックスＣＣ＝７２８６ヤード、パー７２）第１ラウンドが行われ、石川遼（カシオ）が８バーディー、ボギーなしで今季自己ベストスコアに並ぶ６４をマークし、田中章太郎（国際スポーツ振興協会）と８アンダーで首位発進を決めた。石川がトップに立つのは４月の開幕戦の東建ホームメイトカップ第１ラウンド以来。昨年１１月の三井住友