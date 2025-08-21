台風12号は今日21日午後5時すぎに鹿児島県に上陸しました。鹿児島県では明日22日(金)夕方にかけて線状降水帯が発生し、大雨災害発生の危険度が急激に高まる可能性があります。今夜暗くなってから、周囲の状況が急に悪化することもありますので、自治体からの避難情報に注意し、明るいうちに避難するよう心掛けてください。台風12号は九州に上陸動き遅くさらなる大雨の恐れ今日21日(木)の朝に発生した台風12号は、午後5時すぎに鹿