アイドルグループ「アンジュルム」の元メンバーで、現在は歌手・女優として活動する和田彩花（31）が8月21日、東京都内で行われた『前橋国際芸術祭2026』の記者発表会に公式アンバサダーとして出席した。群馬県出身の和田は、地元で開催される大規模な芸術祭のアンバサダーを務め、「皆さんこんにちは。和田彩花です。今日はよろしくお願いいたします」とあいさつ。司会者から「前橋の魅力」について問われると、「前橋はすでにア