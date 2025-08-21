ごみのないきれいな海を目指して、能代市の企業や合宿中の大学の野球部員が参加して清掃活動が行われました。能代市の落合浜で行われた清掃活動には、プラスチックのリサイクル会社の秋田エコプラッシュの社員のほか、帝京大学の準硬式野球部の部員約35人が参加しました。監督が秋田市出身なのが縁で能代市で合宿を行っている野球部員たち。砂浜に流れ着いたごみなどを拾い集めました。ごみのない豊かな海を目指す日本財団の「海と