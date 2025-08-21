【新華社ウルムチ8月21日】立秋を過ぎ、中国新疆ウイグル自治区昌吉回族自治州瑪納斯（マナス）県楊家道村の広大なブドウ畑が収穫期を迎えた。生産者らは摘み取りや箱詰め、出荷で忙しく、農園は活気に満ちている。楊家道村はグルバンテュンギュト砂漠の南縁に位置し、昼夜の気温差が大きく日照時間も長いため、生食用ブドウの栽培に適している。県はここ数年、砂防と生態系保全を通じて農業改革と環境整備を結び付け、地域の