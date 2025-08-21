大仙市の小学校で一足早く夏休みが終わり、授業が再開されました。児童たちは楽しかった夏休みの思い出を胸に元気に登校しました。大仙市のほとんどの小中学校は20日で30日余りの夏休みが終わり、21日から授業再開です。内小友小学校では、夏休みの宿題を手にした児童たちが元気に登校しました。全校児童は78人。久しぶりに顔をそろえた集会では、この先の学校生活で力を入れることを発表しました。5年生「高学年なので全校を6年生