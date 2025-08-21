【新華社フフホト8月21日】中国内モンゴル自治区アルシャー盟の巴丹吉林（バダインジャラン）砂漠は2024年7月に「バダインジャラン砂漠−砂の塔と湖群」として国連教育科学文化機関（ユネスコ）の世界自然遺産に登録された。これにより、中国の世界自然遺産に初めて砂漠が加わった。同砂漠は面積4万7千平方キロで、世界最大の鳴き砂地帯と世界で最も標高が高い固定砂丘「必魯図峰」を擁する。砂丘の間に点在する144の湖は、生