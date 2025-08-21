熊本県で開かれている全国中学校体育大会＝全中、相撲競技の団体で北秋田市の合川中相撲部が全国3位に入りました。全員3年生の合川中相撲部は、成田虎六久主将と金田和馬選手、それに本来野球部で、助っ人として1か月練習して加わった金田大輝選手の3人がメンバーです。予選を2勝1敗で突破した合川中は、決勝トーナメントでも、富山、千葉、岩手を破って準決勝に進出。準決勝では予選と同じ大阪に1対2で惜しくも敗れま