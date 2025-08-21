西鉄によりますと、21日午後5時半ごろ、西鉄天神大牟田線の大保～小郡で架線が切れる事故が発生しました。近くの住民が、切れている架線を見つけて西鉄に知らせました。この影響で、筑紫～久留米で運転を見合わせ、その後、運転見合わせの区間は、筑紫～大善寺と甘木線の全線に拡大しました。午後10時14分、運転を再開しました。一部の列車に遅れと運休が発生しています。