◇セ・リーグ巨人―ヤクルト（2025年8月21日神宮）巨人の岡本和真内野手（29）が21日、ヤクルト戦（神宮）に「4番・三塁」で先発出場。初回に先制打を放った。田中将大が日米通算199勝目を狙い今季6度目の先発マウンドに立つ一戦で、頼れる4番が初回に先制点を叩き出した。先頭の泉口が中前打でいきなり出塁。佐々木、丸が凡退して迎えた2死一塁の場面で打席に立った岡本は、通算188勝左腕・石川が投じた4球目のシンカ