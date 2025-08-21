◇セ・リーグDeNA―広島（2025年8月21日横浜）「腰の違和感」で離脱していたDeNAトレバー・バウアー投手（34）が、8月5日の広島戦以来のマウンドに上がった。初回、先頭の中村奨を128キロのスライダーで空振り三振に仕留め、114奪三振で再びセ・リーグ単独トップに躍り出た。離脱中に阪神・デュプランティエに並ばれていたが、復帰最初の打者で単独トップを奪い返した。バウアーは8月10日の巨人戦（横浜）を回避し、10