ガソリンの暫定税率廃止に向けた与野党協議が行われ、焦点となっている財源について議論しましたが、折り合いませんでした。“ガソリン減税”をめぐり、自民・立憲民主など与野党6党の実務者がきょう午後、国会内で会談しました。焦点は、ガソリンの暫定税率を廃止した際の税収減をどう補うかで、野党側はきょう、財源として税収の上振れ分などを充てる案を提示しました。立憲民主党重徳政調会長「財源確保について与野党で合意