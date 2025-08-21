自民党の総裁選前倒しの議論をめぐり、党の選挙管理委員会が実施を求めた議員の氏名の公表を検討していることがわかりました。石破総理の進退をめぐって党内での神経戦が続いています。きょうもアフリカ各国の首脳らと会談を重ねた石破総理。石破総理「ここの横浜に日本で唯一、オカピがおります。どう見てもシマウマなんですけどね、だけどキリンなんですよね」会談相手の国に生息する動物に触れた挨拶では、笑いを誘う場面もあり