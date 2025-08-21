JR九州は21日午後4時35分ごろから約1時間半、九州新幹線の熊本―鹿児島中央間の上下線で運転を見合わせた。大雨の影響で、区間にある雨量計が規定値に達したため。午後2時10分ごろからも約1時間、同区間で運転を見合わせていた。