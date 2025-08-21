今年３月末でＮＨＫを退局し、フリーに転身した中川安奈アナウンサーが２１日、ＳＮＳでフォロワーからの質問に答え、なぜ露出の多い服を着るのかなどについて答えた。「なんでそんな生足見せたがりなんですか？」という質問には、「一応ＴＰＯは気にしつついるのですが、そもそもストッキングを履くのが苦手で自分の肌の弘に馴染むものを選ぶの難しいんですよね…笑あとはプエルトリコ育ちなので丈が短いのあんまり抵