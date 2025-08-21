「日本ハム−オリックス」（２１日、エスコンフィールド）人気アイドルグループ・日向坂４６の藤嶌果歩がファーストピッチセレモニーに登場した。背番号４６の日本ハムのユニホームに水色のフリルスカート姿でマウンドに上がると、コンパクトなフォームから投じられた山なりのボールは見事ノーバウンドで捕手を務めた有薗のど真ん中に構えたミットに収まり、スタンドからはどよめきと拍手が巻き起こった。藤嶌は満面の笑みを